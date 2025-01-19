Eski devlet başkanı tutuklandı! Ülkede gerginlik artıyor

Güney Kore’nin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından tutuklandı. 15 Ocak’ta gözaltına alınan Yoon, “ayaklanmaya liderlik etme” ve “yetkisini kötüye kullanma” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Yonhap’a göre, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), savcılığın kısa süre içinde iddianameyi hazırlayacağını bildirdi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, mahkemenin tutuklama kararını eleştirerek, bu kararın siyasi bir hamle olduğu iddialarını gündeme getirdi. Yoon’un görevden alınması ve tutuklanması, ülke genelinde büyük bir tartışma yarattı.

YOON’UN DESTEKÇİLERİ MAHKEMEYE SALDIRDI

Yoon’un tutuklanmasının ardından, eski başkana destek veren yaklaşık 44 bin kişi Seul Batı Bölge Mahkemesi önünde gösteri düzenledi. Protestocular, mahkeme binasına zorla girmeye çalışarak camları kırdı ve güvenlik güçlerine yangın söndürme tüpleriyle saldırdı. Polis, bu eylemlere karışan 45 protestocuyu gözaltına aldı.

Protestoların artması üzerine, Yüksek Savcılık Ofisi, gösterilere yönelik bir soruşturma başlattı ve 9 kişilik bir ekip kurdu. Yoon, gözaltı merkezinde yazdığı bir mektubunda, barışçıl protesto çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Yoon, 15 Ocak’ta sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Güney Kore Ulusal Meclisi, sıkıyönetimin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon’un görevden alınmasını talep etmişti. Soruşturma, Yoon’un devlet başkanlığı sürecindeki eylemleriyle ilgili olarak “ayaklanma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarına dayanıyor.

Yoon, gözaltı sürecinde 10 saatten fazla sorgulanmış ancak ifade vermeyi reddetmişti. Yoon, Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olarak tarihe geçti.

Yoon’un sıkıyönetim ilanı, 3 Aralık 2024’te gerçekleştirilmişti. Bu kararın ardından, Yoon’un ülkede büyük bir siyasi kriz başlatması ve anayasa ihlali suçlamasıyla karşı karşıya kalması, ülkenin iç politikasında önemli bir dönüm noktası oldu. Soruşturma devam ederken, destekçileri ve karşıtları arasında gerginlik artmaya devam ediyor.