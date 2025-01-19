Kan donduran çatışma! Ölü sayısı 60’a yükseldi

Kolombiya’nın Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Catatumbo’da, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. cephe arasında çıkan çatışmalarda bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Üç gün önce başlayan şiddet olaylarında ölü sayısı 60’a yükselirken, yaklaşık 30 kişi de yaralandı. Çatışmalardan en çok etkilenen kasabalar arasında Convencion, Abrego, Teorama, El Tarra, Hacari ve Tibu bulunuyor.

Ombudsmanlık Ofisi’nin yaptığı açıklamada, "İnsanlar kasabaları terk ediyor. Yaşananlar yıkıcı, insanlığın en temel duygusu kazanmalı. Hiçbir şey bunu haklı göstermez, bölgesel birimleri ve ulusal hükümeti insani yardım sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yerel kaynaklara göre, çatışmalar nedeniyle 2 bin 500 kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, 10’u kadın olmak üzere 30 kişinin zorla alıkonulduğu bildirildi.

CUMHURBAŞKANI PETRO’DAN OPERASYON EMRİ

Olayların ardından Catatumbo bölgesine giden Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yerel yetkililer ve üst düzey askeri komutanlarla bir araya geldi. Petro, bölgedeki güvenlik güçlerine geniş çaplı operasyon başlatma talimatı verdi. Ordu birlikleri, çatışma alanlarında zorla alıkonulan kişilerin kurtarılması ve yaralıların tahliye edilmesi için çalışma yürütüyor.

Petro, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, ELN’nin barışa dair hiçbir irade göstermediğini belirterek, ” Catatumbo’da işlenen suçlar savaş suçudur. Bu grupla diyalog süreci askıya alınmıştır. ELN’nin barışa yönelik hiçbir niyeti yok,” dedi.

BARIŞ SÜRECİ YİNE ASKIDA

Kolombiya’da barış müzakereleri, yıllardır devam eden silahlı çatışmaları sona erdirmek için önemli bir umut ışığı olmuştu. Ancak, ELN’nin geçtiğimiz yıl bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 3 askerin ölmesi ve 30 askerin yaralanmasının ardından görüşmeler sona erdirilmişti. Venezuela’nın ev sahipliğinde 1 Kasım 2024’te yeniden başlatılan görüşmeler, Catatumbo’daki son olaylarla birlikte bir kez daha çıkmaza girdi.

ÇATIŞMALARIN MERKEZİNDE UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI VAR

16 Ocak’ta başlayan çatışmaların ana nedeni, uyuşturucu kaçakçılığı koridorlarının ve koka ekinlerinin kontrolü. Sosyal medyada yayılan görüntüler, durumun vahametini gözler önüne seriyor. Cesetlerin sokaklara bırakıldığı ve evlere yapılan baskınlar, halkta büyük bir korkuya neden oldu.