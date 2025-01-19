Gazze'de ateşkes olacak mı? İsrail saldırıları neden durmadı?

Filistin’de Türkiye saatiyle sabah 9:30’da Hamas ile İsrail arasında varılan anlaşma uyarınca ateşkesin başlaması gerekiyordu. Ancak İsrail, serbest bırakılacak esirlerin listesinin kendilerine ulaşmadığını bahane ederek ateşkese uymadı ve saldırılarını sürdürdü.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarında 10’dan fazla Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli yaralandı.Netanyahu, esirlerin listesi alınana kadar ateşkesin başlamayacağını duyurdu. Soykırımcı İsrail bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismi açıklanana kadar ateşkesin başlamayacağını açıklarken, Hamas esirlerin listesinin teslim edilememesinin sahadaki durumdan kaynaklandığını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun serbest bırakılması gereken esirlerin listesinin ulaştırılmasındaki gecikmeyle ilişkin gece boyunca bir güvenlik değerlendirmesi yaptığını duyurdu.

Netanyahu, yerel saatle sabah 8.30'da (TSİ 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, Hamas'ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar başlamayacağı talimatını İsrail ordusuna iletti.

Maariv'e konuşan İsrailli bir kaynak, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesi "ateşkes uygulamaya girene kadar kendilerine teslim edilmezse İsrail'in geri durmayacağı" tehdidinde bulundu.

Hamas, sahadaki teknik nedenlerden dolayı gecikme yaşandığını açıkladı

Hamas ise Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ederek, ilk grupta serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesindeki gecikmeyi "teknik saha nedenlerine" bağladı.

"Hamas ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, "ilk grupta serbest bırakılacak isimlerin (İsrailli esirlerin) tesliminin sahadaki teknik nedenlerden dolayı geciktiği" aktarıldı.