Eski devlet başkanına yolsuzluktan 20 yıl hapis cezası

Peru basınında yer alan haberlere göre, İkinci Ulusal Yüksek Ceza Mahkemesi, 2001-2006 yılları arasında devlet başkanlığı yapmış olan Toledo'yu yolsuzluktan 9 yıl, kara para aklamaktan ise 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yargıç Ines Rojas'ın okuduğu kararda, "78 yaşındaki Toledo, Okyanuslar Arası Otoyol'un 2. ve 3. bölümlerinin yapım ihalesini Brezilyalı şirkete vererek devleti zarara uğratmıştır." ifadesine yer verildi.

Mahkeme ayrıca, Özel Yatırımları Teşvik Ajansının (Proinversion) iki eski kamu görevlisi olan Alberto Pasco-Font ve Sergio Bravo'ya 9'ar yıl, işadamı Jose Castillo Dibos'a ise 14 yıl hapis cezası verdi.

SUÇLAMALAR:

ABD, yolsuzluk suçlamalarıyla aranan Toledo’yu 24 Nisan 2023'te Peru'ya iade etmişti. Toledo, Peru'ya varmasının ardından başkent Lima'daki Barbadillo Cezaevi'ne gönderilmişti.

Brezilya merkezli inşaat firması Odebrecht'in, 2001 yılından bu yana birçok Latin Amerika ülkesinde devlet başkanlarına, üst düzey memurlara ve yöneticilere toplam 800 milyon dolar rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.

Latin Amerika'daki 7 ülke, 28 Nisan 2017’de Brezilya'ya Odebrecht'in hükümet yetkililerine ödediği rüşvetlerle ilgili bilgi paylaşımı talebinde bulunmuştu. Odebrecht, rüşvet sistemleri nedeniyle ABD, Brezilya ve İsviçre’de toplam 3,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.