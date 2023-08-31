ABD ve NATO'nun Doğu'ya doğru açılma hamlesi fiyaskoya dönüşüyor. Ukrayna'da Rusya'ya karşı Neonazileri destekleyen ABD ve NATO hedeflerine ulaşamadı.

Ukraynalı yetkililerle görüşen ABD merkezli yayın organı Newsweek NATO'nun ve ABD'nin milyarlarca dolar askeri yardımla desteklediği Ukrayna'daki durumu açıklamıştı. Dergiye göre Zelenski yönetimi ya her şeyi göze alıp ağır kayıplarla başarısız olacak ya da Ukrayna’nın kayıplarını azaltmak için yenilgiyi şimdiden kabul edecek.

ABD VE NATO HEDEFLERİNE ULAŞAMADI: UKRAYNA ORDUSU TÜKENİŞTE

ABD Ordusunun eski istihbaratçılarından emekli Yarbay Shaffer, YouTube’da yayınlanan Judging Freedom kanalına yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in orduda yeni seferberlik başlatma kararını değerlendirdi.

Ukrayna’nın savunma pozisyonuna geçtiğini belirten Shaffer, Ukrayna’daki tükenişi şu sözlerle açıkladı: