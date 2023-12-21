Estonya'da 'Ermeni Soykırımı' Tartışması

Türkiye ile ilişkilere öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Mihkelsen, "Neye dayanarak Ermenistan'a söz verdiniz" diyerek bakana hesap sordu..



Baltık ülkesi Estonya'da Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna (Tahna), geçen hafta Ermenistan'a yaptığı ziyaret sırasında sözde Ermeni Soykırımı iddialarını tanımak için adım atacaklarını duyurmuştu.



“Soykırımı tanımak Estonya'nın Ermenistan'a borcudur” diyen Dışişleri Bakanına, Estonya Meclisi'nden itiraz ve tepki

geldi.



Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson, Dışişleri Bakanı’nın önerisine şaşırdığını söyledi; konunun Meclis’te hiç tartışılmadığına da dikkat çekti.

"Böyle Bir Konu Gündemimizde Yok"

Bunu bakanın sosyal medya paylaşımında okuduk. Dışişleri Bakanı küçük bir ayrıntıyı unutuyor; parlamentoda mümkün olan en büyük desteği almak istiyorsanız, konuyu sosyal medyada duyurmadan önce ortaklarınızla görüşmeli ve bu konudaki istekliliği görmelisiniz. Toplumun farklı kesimlerinden temsilcilerle yaptığım görüşmelerde de bu konuda bir istek görmedim.

Mihkelson, Estonya'nın Ermenistan'ın iddialarını tanıyarak Türkiye ile ilişkilerini zayıflatmasının büyük bir hata olacağı uyarısı yaptı.





"Türkiye İle İlişkilere Öncelik Verilmeli"

Şu anda Türkiye ile ilişkilere öncelik vermek daha önemli. Türkiye ile önemli bir savunma işbirliğimiz var ve Türkiye NATO'nun çok önemli bir müttefiki. Bunun dışındaki herhangi bir hareket kesinlikle Estonya'nın güvenlik çıkarlarına aykırıdır.