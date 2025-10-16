Everest’in zirvesine ilk ulaşan ekipten geriye kimse kalmadı: Efsane dağcı Kanchha Sherpa 92 yaşında hayatını kaybetti

1953 yılında Edmund Hillary ve Tenzing Norgay liderliğindeki tarihi Everest keşif ekibinde yer alan ve o seferden sağ kalan son kişi olan Kanchha Sherpa, 92 yaşında Nepal’in başkenti Katmandu’da hayatını kaybetti.

Everest Dağı’nın zirvesine ulaşan ilk keşif ekibinin hayatta kalan son üyesi Kanchha Sherpa, 92 yaşında Nepal’in başkenti Katmandu’da yaşamını yitirdi. Ailesi, efsane dağcının kısa süre önce rahatsızlandığını ve sağlık durumunun kötüleştiğini açıkladı.

Kanchha Sherpa, 1953 yılında Sir Edmund Hillary ve Tenzing Norgay liderliğinde gerçekleştirilen, insanlığın en büyük keşiflerinden biri olarak tarihe geçen Everest tırmanışı ekibinde yer almıştı.

“EVEREST’E TIRMANAN İLK EKİBİN HAYATTA KALAN SON ÜYESİYDİ”

BBC'ye göre, henüz 19 yaşındayken 35 kişilik keşif ekibine hamal (yük taşıyıcısı) olarak katılan Kanchha Sherpa’nın o dönem hiçbir dağcılık deneyimi yoktu. Zorlu tırmanışta görev alan Sherpa, yaklaşık iki haftadan uzun süren yürüyüş boyunca ana kampa kadar yiyecek, çadır ve ekipman taşıdı.

Tarihi sefer sırasında 8.000 metreyi aşan (26.247 ft) yüksekliğe çıkan üç Şerpadan biri oldu. Hillary ve Norgay zirveye ulaşarak tarihe geçerken, Sherpa da o yolculukta gösterdiği azim ve cesaretle dağcılık dünyasında unutulmaz bir isim haline geldi.

Diğer Nepalli dağ rehberleri tarafından “bir efsane” ve “ilham kaynağı” olarak nitelendirilen Sherpa, Everest’in sessiz kahramanlarından biri olarak hafızalarda yer etti.

Kanchha Sherpa, tarihi Everest seferinin ardından yirmi yıl boyunca Himalayalar’da yüksek irtifa hamallığı yapmaya devam etti. Sert hava koşullarına, dondurucu soğuğa ve ölümcül risklere rağmen görevini sürdürdü. Ancak ailesi, özellikle de eşi, onun artık bu tehlikeli yolculuklara çıkmamasını istedi.

Sherpa, bu isteğe kulak vererek dağlardan ayrıldı ve ömrünün geri kalanını Nepal’de geçirdi.

