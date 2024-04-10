Fas'ta mahkumlara bayram hediyesi: 2 bin 97 mahkum affedildi

Fas, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2 bin 97 mahkum hakkında af kararı çıkardı.

Fas'ta mahkumlara bayram hediyesi: 2 bin 97 mahkum affedildi
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Fas Adalet Bakanlığı af kararını yazılı açıklama ile duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, “Kral 6. Muhammed, bayram münasebetiyle 2 bin 97 mahkumun affedilmesine karar verdi.” denildi.

Açıklamada, aşırıcılık ve terörizm davalarından hükümlü olan 18 kişinin de aftan yararlandığı belirtildi.

Fas'ta kral, anayasanın 58. maddesi uyarınca milli veya dini günlerde çeşitli suçlardan hüküm giyen mahkumlar için af kararı verebiliyor.

Kaynak: TRT Haber

# Fas # bayram
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