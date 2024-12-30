Feribot faciası! 5 kişi kayboldu

Güney Kore’nin batısında Seosan kenti açıklarında meydana gelen feribot kazasında, 83 tonluk bir araç taşıma feribotu alabora oldu. Feribotta bulunan 7 kişiden 2’si sağ olarak kurtarıldı, ancak 5 kişi hala kayıp. Güney Kore Sahil Güvenlik ekipleri, kaybolan yolcuları bulmak için arama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Olayın ardından açıklama yapan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında bazı zorluklarla karşılaşıldığını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Başbakan Han Duck-soo’nun azil sürecinde olmaları nedeniyle, ülkenin Maliye Bakanı Choi Sang-mok konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Choi, “Sahil Güvenlik ve ilgili kurumlar, güçlü akıntılar ve gece operasyonları göz önünde bulundurularak tüm kaynaklarını seferber etmelidir. Ayrıca, kurtarma görevlilerinin güvenliği de ön planda tutulmalıdır.” dedi.

Yetkililer, feribot kazasının nedenini araştırmaya devam ediyor. Olayın ardında yatan sebeplerin açıklığa kavuşturulması için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.