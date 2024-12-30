Bir uçak kazası daha! 2 kişi ölümden döndü

Almanya'nın Stuttgart kentinde dört koltuklu Cessna C-172 uçağı düştü. Kazada 2 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Sude İnak Sude İnak
Bir uçak kazası daha! 2 kişi ölümden döndü
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Bir uçak daha düştü. Adres bu kez Almanya oldu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, tek motorlu ve pervaneli uçağın dün öğleden sonra iniş anında düştüğü, sonrasında havalimanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Pilotun hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, iniş esnasında havanın sisli ve kapalı olduğu, kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Havaalanı polisinin, kaza yerindeki incelemesinin sürdüğü ifade edildi.

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