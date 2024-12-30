Galatasaray harekete geçti! Mertens sonrası 10 numara hamlesi

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda, Sarı-Kırmızılılar, devre arasında bu bölgede güçlü bir isimle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Fanatik’in haberine göre, Galatasaray’ın transfer listesinde, Avrupa’nın en dikkat çeken orta saha oyuncularından biri olan Roma’nın kaptanı Lorenzo Pellegrini bulunuyor.

ORTA SAHANIN YILDIZI: LORENZO PELLEGRINI

29 yaşındaki İtalyan futbolcu, Roma formasıyla gösterdiği etkileyici performansla Avrupa’nın en iyi oyun kurucularından biri olarak adından söz ettiriyor. Kreatif oyun tarzı, saha görüşü ve liderlik özellikleriyle dikkat çeken Pellegrini, Galatasaray’ın orta saha kalitesini önemli ölçüde artırabilecek potansiyele sahip. Sarı-Kırmızılılar, onun yaratıcı oyun tarzı ve tecrübesiyle, şampiyonluk yarışındaki iddialarını güçlendirmeyi umuyor.

Roma’nın kaptanı olan Pellegrini, kulüp için oldukça değerli bir oyuncu. Bu nedenle Galatasaray, oyuncuyu transfer etmek için ciddi bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalabilir. Ancak, Roma kulübü, kaptanını kaybetmeye sıcak bakmıyor. Galatasaray, bu transferde somut adımlar atmaya başlarken, oyuncunun ikna edilmesi de önemli bir engel olarak karşına çıkabilir.

İKNA ETMEK ZOR OLACAK

Lorenzo Pellegrini’nin Roma ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor ve yıllık 5 milyon Euro civarında bir maaş alıyor. Galatasaray, oyuncunun transferi için cazip bir teklif sunmayı planlarken, Roma’nın da satışa sıcak bakması gerekiyor. Ancak, oyuncunun ikna edilmesi ve transferin gerçekleşmesi için görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.