Barcelona efsanesi 75 yaşında hayatını kaybetti

'Cholo' lakabıyla tanınan Sotil, Barcelona'da unutulmaz bir dönem yaşadı. Özellikle 14 yıl süren şampiyonluk hasretini sona erdiren 1974 La Liga zaferinde önemli bir rol oynadı. Aynı yıl 17 Şubat'ta Real Madrid'e karşı alınan efsanevi 5-0'lık galibiyette de yıldızlaşan isimlerden biriydi.

18 Mayıs 1949’da Peru’nun Ica kentinde doğan Hugo Sotil, futbolculuk kariyerine sokaklarda başladı. Barcelona'ya transferi ise tamamen bir tesadüf eseri gerçekleşti. Teófilo Cubillas'ı izlemek için Peru’ya gelen Barcelona yetkilileri, Sotil’in performansını fark edip onu transfer etti.

Sotil, sadece Barcelona’da değil, milli takım kariyerinde de önemli başarılara imza attı. 1975 Copa America finalinde Kolombiya'ya attığı golle Peru’ya tarihindeki tek Copa America şampiyonluğunu kazandırdı. Milli takım formasıyla çıktığı 62 maçta 18 gol atan Sotil, 1970 ve 1978 Dünya Kupalarında da Peru’yu temsil etti.

Johan Neeskens'in Barcelona’ya transferi, Sotil’in kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Takımda oynayabilmesi için İspanyol vatandaşlığı alması gerekiyordu, ancak Madrid bürokrasisi bu süreci engelledi. Bu nedenle uzun süre Barcelona forması giyemedi. 1977’de Peru’ya dönen Sotil, Alianza Lima ile iki ulusal şampiyonluk kazandı. 1986’da aktif futbolculuk kariyerine son verdi.

Sadece 1.70 metre boyunda olmasına rağmen, futbol zekası, hızı ve sahadaki enerjisiyle "sokak futbolcusu" olarak anılan Sotil, hem oyun tarzıyla hem de saha dışındaki neşeli ve haylaz kişiliğiyle futbolseverlerin sevgisini kazandı.

Hugo Sotil, futbol tarihine altın harflerle yazılan bir isim olarak hatırlanacak.