Arama motoru açıkladı: Türkiye'de en çok aratılanlar

Yılbaşına yönelik aramalarda, "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi 2025", zirvede yer aldı. Büyük ikramiye hayali kuran kullanıcılar, arama motorunda sıklıkla bu konuyu araştırdı.

Öte yandan, tatil planları yapanlar da özellikle "vizesiz yılbaşı turları" ve "yılbaşı yurt dışı turları 2025" ifadelerine yoğun ilgi gösterdi. Türkiye içindeki popüler destinasyonlar da dikkat çekti. Sapanca otelleri, huzurlu bir yılbaşı tatili arayanların en çok tercih ettiği seçeneklerden biri oldu.

Yılbaşı gecesini evde geçirmeyi planlayan kullanıcılar, eğlenceli içerik arayışına yöneldi. "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programı, en çok arananlar arasında öne çıktı. Ayrıca, büyük şehirlerdeki yılbaşı özel etkinlikleri ve konserler de kullanıcıların sıkça sorguladığı konular arasında yer aldı.

Yılbaşı hediyesi arayanlar, özellikle "sevgililere özel hediye seçenekleri" konusunu araştırdı. Kullanıcılar, kişiye özel hediyeler, bileklikler ve aşkı anlatan semboller gibi seçenekleri sıklıkla inceledi. Bunun yanı sıra, arkadaşlar ve çocuklar için de yılbaşı hediyeleri büyük ilgi gördü.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı ağaçları ve süsleri, alışveriş listelerinin en üst sıralarında yer aldı. Kullanıcılar, "Eminönü yılbaşı ağacı satıcıları" gibi sorgularla uygun fiyatlı ve şık süslemeler bulmaya çalıştı.