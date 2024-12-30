Arda Güler Gibi dizisinin setinde: O paylaşım dikkat çekti

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, lige verilen arayı Türkiye ziyaretleriyle değerlendirdi. Önce eski kulübü Fenerbahçe'ye uğrayan Güler, Başkan Ali Koç ve Ahmet Ketenci ile bir araya geldi. Ardından, fenomen dizi Gibi’nin setine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gibi Setinde Eğlenceli Anlar

Arda Güler, Gibi dizisinin oyuncularıyla buluşarak keyifli dakikalar geçirdi. Set ziyaretini sosyal medya hesabında, diziden bir repliğe gönderme yaparak esprili bir şekilde paylaştı: “Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz.” Bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve binlerce beğeni aldı.

Hayranlardan Eğlenceli Yorumlar

Güler’in paylaşımı, hayranları ve dizi izleyicileri arasında eğlenceli yorumlara yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, “Ufak bir rol verselerdi,” “Mutluluktan çay bardağını ısırayım mı,” ve “Dizide mi oynayacak?” gibi esprili mesajlarla genç yıldızın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.

İstanbul Turu

Arda Güler’in İstanbul ziyaretleri sadece Gibi setiyle sınırlı kalmadı. Fenerbahçe’ye yaptığı sürpriz ziyaret sırasında Ali Koç, Ahmet Ketenci ve teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya gelen Güler, eski takımına da vefa gösterdi.

Arda Güler’in ziyaretleri, hem spor hem de eğlence dünyasında büyük yankı uyandırdı.