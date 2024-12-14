Festival kana bulandı! El bombalı saldırıda ölüler ve yaralılar var

Tayland’ın Tak kentinde düzenlenen bir festivalde el bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 48 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Festival kana bulandı! El bombalı saldırıda ölüler ve yaralılar var
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Bangkok Post gazetesinin haberine göre, saldırı Tak’ın Umphang bölgesindeki festival alanında meydana geldi. Yetkililer, saldırının festival kapsamında düzenlenen bir dans gösterisi sırasında gerçekleştiğini ve alana el bombası atıldığını belirtti.

Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 48 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Güvenlik güçlerinin hızla müdahale ettiği olayda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden "Jorithu" isimli kişinin ifadesinde, hedefinin bir "rakip çete" olduğunu ve içinde patlayıcı bulunan bir çantayı alana taşıdığını itiraf ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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