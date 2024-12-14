Festival kana bulandı! El bombalı saldırıda ölüler ve yaralılar var

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, saldırı Tak’ın Umphang bölgesindeki festival alanında meydana geldi. Yetkililer, saldırının festival kapsamında düzenlenen bir dans gösterisi sırasında gerçekleştiğini ve alana el bombası atıldığını belirtti.

Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 48 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Güvenlik güçlerinin hızla müdahale ettiği olayda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden "Jorithu" isimli kişinin ifadesinde, hedefinin bir "rakip çete" olduğunu ve içinde patlayıcı bulunan bir çantayı alana taşıdığını itiraf ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.