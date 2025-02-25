Festival yolunda can pazarı: Filler dehşet saçtı!

Hindustan Times’ın haberine göre, Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinde düzenlenen Maha Shivaratri festivali için yola çıkan bir grup, ormanda vahşi fillerle karşılaştı.

Yetkililer, fil sürüsünün saldırısına uğrayan grubun kaçmaya çalıştığını ancak 5 kişinin ezilerek hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.