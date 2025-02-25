Festival yolunda can pazarı: Filler dehşet saçtı!

Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinde Maha Shivaratri festivali için yola çıkan bir grup, ormanda fil sürüsünün saldırısına uğradı. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Festival yolunda can pazarı: Filler dehşet saçtı!
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Hindustan Times’ın haberine göre, Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinde düzenlenen Maha Shivaratri festivali için yola çıkan bir grup, ormanda vahşi fillerle karşılaştı.

Yetkililer, fil sürüsünün saldırısına uğrayan grubun kaçmaya çalıştığını ancak 5 kişinin ezilerek hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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