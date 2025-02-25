Batman ve Antalya’da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı

Batman ve Antalya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torbacılık yöntemiyle uyuşturucu sattığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Batman ve Antalya’da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısları tespit etmek ve yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Batman merkez, Beşiri ilçesi ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ve torbacılık yöntemiyle sattığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 10 gram sentetik uyuşturucu, 317 gram sentetik uyarıcı, 4 sentetik ecza, 34 gram sentetik kannobinoid, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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