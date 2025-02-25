"Yenidoğan Çetesi" davasında flaş gelişme: Savcılıktan tahliye kararına itiraz!

İstanbul'da bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk ederek ölümlerine neden oldukları iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" davasında yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye edilen 4 sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
"Yenidoğan Çetesi" davasında flaş gelişme: Savcılıktan tahliye kararına itiraz!
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İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirdikleri ve bu süreçte haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yargılanan 46 sanıklı "Yenidoğan Çetesi" davasında kritik bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, dünkü duruşmada tahliye edilen 4 sanık hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu.

Davanın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklar Emine Avcı, Funda Özen, Hüseyin Gündüz ve Serdar Yüksel’i tutukluluk sürelerini göz önüne alarak tahliye etti. Ancak savcılık, yargılamanın tutuklu sanıklarla devam etmesi gerektiğini belirterek bu karara itiraz etti.

Daha önce 25 sanığın tutuklu olarak yargılandığı davada, 4 sanığın tahliye edilmesiyle bu sayı 21’e düştü. Ancak savcılığın itirazının kabul edilmesi halinde, sanıklar yeniden cezaevine gönderilebilir.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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