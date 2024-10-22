FETÖ elebaşı Fetullah Gülen nereye gömülecek? Belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen’in tartışmalara neden olan cenazesiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gülen’in cenazesinin Perşembe günü Pensilvanya’da örgütün merkezi olarak bilinen kampta gerçekleştirileceği öğrenildi.

Mert Sagit Mert Sagit
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen nereye gömülecek? Belli oldu
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Fetullah Gülen'in ölümünün ardından, cenazenin ne zaman yapılacağı, kimlerin katılacağı, nereye defnedileceği ve cenaze namazını kimin kıldıracağına dair örgüt içinde yaşanan anlaşmazlıklar, örgüt yönetimindeki isimlerin baskılarıyla gün yüzüne çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gülen'in cenazesinin Perşembe günü Pensilvanya’da, örgütün merkezi olarak bilinen kampta yapılacağı bildirildi. Gülen, kamp içinde daha önce "belirttiği" alana defnedilecek ve cenaze namazını Suat Yıldırım kıldıracak.

Seyahat engeli bulunmayan üst düzey örgüt mensupları, ABD’ye gitmek üzere yola çıktı. Gülen’in aile üyeleri, cenazede bir araya gelerek birlik mesajı verecek. Örgüt, Gülen’in son anlarını daha sonra yazılı bir açıklamayla paylaşmayı planlıyor.

Gülen’in rahatsızlanıp hastaneye kaldırılması, örgütün diğer üyelerinden gizlendi. Ayrıca, Gülen'in yazılı bir vasiyet bıraktığına dair örgüt içinde söylentiler dolaşıyor.

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