Filipinler'de Süper Tayfun tehlikesi! 650 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de etkili olan Süper Tayfun Man-Yi, büyük bir yıkım riski oluştururken, 650 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Filipinler'de Süper Tayfun tehlikesi! 650 bin kişi tahliye edildi
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BBC'nin haberine göre, Filipinler Meteoroloji Bürosu (PAGASA), tayfunun Catanduanes Adası'nın doğusunda yerel saatle 21.40’ta karaya ulaştığını duyurdu.

Man-Yi'nin ülkenin kuzey bölgelerinde "şiddetli yağışlar" getireceği, bunun ise sel ve toprak kaymalarına neden olabileceği bildirildi. Hızı saatte 270 kilometreyi bulması beklenen tayfun nedeniyle çok sayıda kişi geçici sığınaklara alındı.

ULAŞIM VE ALTYAPI ETKİLENDİ

Tayfun, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Yetkililer, birçok uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Catanduanes Adası'nda dalga boylarının 14 metreye kadar çıktığı belirtilirken, başkent Manila'nın da içinde bulunduğu bölgelerde 48 metreye kadar dalga yüksekliği görülebileceği uyarısı yapıldı.

Sivil Savunma Ofisi İcra Direktörü Ariel Nepomuceno, tayfunun sebep olduğu toprak kaymalarının özellikle riskli bölgelerde yaşayanlar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. "Yer zaten tayfunlar nedeniyle doygun hale geldi, bu da kayma riskini artırıyor," diye konuştu.

Man-Yi, son bir ayda ülkede etkili olan altıncı tayfun oldu. Önceki fırtınalar nedeniyle en az 160 kişi yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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