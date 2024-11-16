Filipinler'de Süper Tayfun tehlikesi! 650 bin kişi tahliye edildi

BBC'nin haberine göre, Filipinler Meteoroloji Bürosu (PAGASA), tayfunun Catanduanes Adası'nın doğusunda yerel saatle 21.40’ta karaya ulaştığını duyurdu.

Man-Yi'nin ülkenin kuzey bölgelerinde "şiddetli yağışlar" getireceği, bunun ise sel ve toprak kaymalarına neden olabileceği bildirildi. Hızı saatte 270 kilometreyi bulması beklenen tayfun nedeniyle çok sayıda kişi geçici sığınaklara alındı.

ULAŞIM VE ALTYAPI ETKİLENDİ

Tayfun, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Yetkililer, birçok uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Catanduanes Adası'nda dalga boylarının 14 metreye kadar çıktığı belirtilirken, başkent Manila'nın da içinde bulunduğu bölgelerde 48 metreye kadar dalga yüksekliği görülebileceği uyarısı yapıldı.

Sivil Savunma Ofisi İcra Direktörü Ariel Nepomuceno, tayfunun sebep olduğu toprak kaymalarının özellikle riskli bölgelerde yaşayanlar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. "Yer zaten tayfunlar nedeniyle doygun hale geldi, bu da kayma riskini artırıyor," diye konuştu.

Man-Yi, son bir ayda ülkede etkili olan altıncı tayfun oldu. Önceki fırtınalar nedeniyle en az 160 kişi yaşamını yitirmişti.