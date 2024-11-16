Dışişleri'nden AB'ye harita tepkisi: Yok hükmündedir

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) “Mekansal Deniz Planlama Çalışmaları” kapsamında Ege ve Akdeniz’i içeren haritalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, söz konusu haritaların Türkiye açısından hiçbir geçerliliği olmadığını ve hukuki bir sonuç doğurmayacağını ifade etti.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Dışişleri'nden AB'ye harita tepkisi: Yok hükmündedir
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Türkiye'nin, Ege ve Akdeniz'deki haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri aldığını belirten Dışişleri Bakanlığı, AB'nin bu tür girişimlerle tarafsızlığını yitirdiğini vurguladı. Açıklamada, "Ege ve Akdeniz için kullanılan bu haritalar, Türkiye bakımından yok hükmündedir. Ülkemizin haklarını ihlal eden hiçbir adımı kabul etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, AB'nin egemen devletler arasındaki deniz yetki alanı uyuşmazlıklarında görüş bildirme yetkisi olmadığına dikkat çekildi. Bakanlık, "AB'nin bu girişimlerde taraf olması, Ege sorunlarının kapsamlı ve adil bir çözümüne engel teşkil etmektedir." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, deniz yetki alanlarıyla ilgili tek taraflı tasarrufların kabul edilemeyeceğini vurgularken, sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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