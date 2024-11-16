Elon Musk çalışacak eleman arıyor: Şartları açıkladı

ABD'nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump, "Hükümet Verimliliği Bakanlığı"nın kurulacağını duyurdu. Bakanlık, hükümetin işleyişini modernize etmek ve verimliliği artırmak amacıyla oluşturulacak.

Trump, teknoloji milyarderi Elon Musk ve eski GOP Başkan Adayı Vivek Ramaswamy’nin bu yeni oluşuma liderlik edeceğini açıkladı. Musk, bakanlığın resmen faaliyete geçmesinden önce personel alımları için süreci başlattığını duyurdu ve başvuruların kabul edildiğini bildirdi.

HAFTADA 80 SAAT...

Elon Musk ABD hükümetindeki yeni görevi için personel alacağını duyurdu. Ekonomim'de yer alan habere göre, Musk resmi hesabından yaptığı açıklamada "haftada 80+ saat çalışmaya istekli, süper yüksek IQ'lu, küçük hükümet devrimcilerine ihtiyacımız var" dedi.

Tesla CEO'su Musk’ın tercih ettiği kripto para birimi DOGE'den adını alan bu projenin amacı, bürokrasiyi basitleştirerek, işleri ortadan kaldırmak olarak ifade ediliyor. Kurulacak bu bakanlıkla federal hükümetin kapsamını küçültmek amaçlanıyor.

Başvurular hükümetin mavi tikli DOGE hesabına mesaj gönderilerek yapılabilecek. Ancak bunu yapmak için ücret ödenmesi gerekiyor. Mesaj gönderimi için X’in abonelik ücreti ödemek gerekiyor.