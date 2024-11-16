Elon Musk çalışacak eleman arıyor: Şartları açıkladı

Trump, teknoloji milyarderi Elon Musk ve eski GOP Başkan Adayı Vivek Ramaswamy’nin bu yeni oluşuma liderlik edeceğini açıkladı. Musk, bakanlığın resmen faaliyete geçmesinden önce personel alımları için süreci başlattığını duyurdu.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Elon Musk çalışacak eleman arıyor: Şartları açıkladı
Yayınlanma: Güncellenme:

ABD'nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump, "Hükümet Verimliliği Bakanlığı"nın kurulacağını duyurdu. Bakanlık, hükümetin işleyişini modernize etmek ve verimliliği artırmak amacıyla oluşturulacak.

Trump, teknoloji milyarderi Elon Musk ve eski GOP Başkan Adayı Vivek Ramaswamy’nin bu yeni oluşuma liderlik edeceğini açıkladı. Musk, bakanlığın resmen faaliyete geçmesinden önce personel alımları için süreci başlattığını duyurdu ve başvuruların kabul edildiğini bildirdi.

HAFTADA 80 SAAT...

Elon Musk ABD hükümetindeki yeni görevi için personel alacağını duyurdu. Ekonomim'de yer alan habere göre, Musk resmi hesabından yaptığı açıklamada "haftada 80+ saat çalışmaya istekli, süper yüksek IQ'lu, küçük hükümet devrimcilerine ihtiyacımız var" dedi. 

Tesla CEO'su Musk’ın tercih ettiği kripto para birimi DOGE'den adını alan bu projenin amacı, bürokrasiyi basitleştirerek, işleri ortadan kaldırmak olarak ifade ediliyor. Kurulacak bu bakanlıkla federal hükümetin kapsamını küçültmek amaçlanıyor.

Başvurular hükümetin mavi tikli DOGE hesabına mesaj gönderilerek yapılabilecek. Ancak bunu yapmak için ücret ödenmesi gerekiyor. Mesaj gönderimi için X’in abonelik ücreti ödemek gerekiyor.

Yapay zeka asgari ücret tahmini yaptı!Yapay zeka asgari ücret tahmini yaptı!Ekonomi
Elon Musk abd
Günün Manşetleri
TÜRK-İŞ, "düşük asgari ücret gerektiği" tarışmalarına tepki gösterdi
İzmir'de bir bebeğin öldüğü ilaçlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı
"DEM Parti kapatılsın! İkinci İsrail'e geçit yok!"
Uluslararası seviyede aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu
Yeni elektrik sübvansiyonu kararı
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris'i yendi
Bakan Şimşek'ten asgari ücretle ilgili önemli açıklama
Vatan Partisi'nden "etki ajanlığı" kanun önerisi
Çok Okunanlar
Polis memuru olmak isteyenlere müjde Polis memuru olmak isteyenlere müjde
Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu
Icardi'nin çapraz bağları kopmadı mı? Icardi'nin çapraz bağları kopmadı mı?
Yeni elektrik sübvansiyonu kararı Yeni elektrik sübvansiyonu kararı
170 ülke Filistin Devleti'ne "evet" dedi 170 ülke Filistin Devleti'ne "evet" dedi