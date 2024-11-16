Yapay zeka asgari ücret tahmini yaptı!
Milyonlarca çalışan, 2025 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranını merakla beklerken, konuyla ilgili tahminler gelmeye devam ediyor. Yapılan pek çok açıklamaya karşılık yapay zekanın tahmini de dikkat çekti.
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Yapay zeka, "2025'te asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna cevap vererek, ekonomik göstergeler ve mevcut trendler ışığında öngörülerini paylaştı. Henüz resmi bir rakam açıklanmamış olsa da, bu tahmin çalışanlar ve işverenler arasında büyük bir merak uyandırdı.
ASGARİ ÜCRET SENARYOLARINA YAPAY ZEKADAN YANIT
Asgari ücret zammına ilişkin bir tahmin de yapay zekadan geldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre "2025'te asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna cevap veren yapay zeka tahminini şöyle açıkladı:
"Asgari ücretle ilgili kendi tahminimi paylaşayım. 2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı, enflasyon oranı ve ekonomik koşullara göre belirlenecek olsa da, yüksek enflasyonla birlikte hükümetin alım gücünü destekleyici bir zam yapacağını düşünmek mantıklı olur. 2024’te beklenen artış eğilimlerine dayanarak yüzde 35 ile 45 aralığında bir zam yapılabilir. Bu oranlara göre 2025'te net asgari ücretin 22.000 TL ile 25.000 TL arasında olabileceğini tahmin ediyorum. Bu tamamen bir öngörü ve şartlara göre değişebilir ama ortalama bir artış trendiyle bu aralıkta bir rakam öngörülebilir."