Yapay zeka asgari ücret tahmini yaptı!

Yapay zeka, "2025'te asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna cevap vererek, ekonomik göstergeler ve mevcut trendler ışığında öngörülerini paylaştı. Henüz resmi bir rakam açıklanmamış olsa da, bu tahmin çalışanlar ve işverenler arasında büyük bir merak uyandırdı.

ASGARİ ÜCRET SENARYOLARINA YAPAY ZEKADAN YANIT

Asgari ücret zammına ilişkin bir tahmin de yapay zekadan geldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre "2025'te asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna cevap veren yapay zeka tahminini şöyle açıkladı: