Filistin Başbakanı istifa etti!

Batı Şeria'da hükümetin haftalık olarak düzenlediği toplantıda Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunduğunu bildiren Başbakan Iştiyye, istifa kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğine aktardı.

Iştiyye, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler bağlamında gelecek dönemde hükümet düzeyinde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Filistin yönetimini idari bir araca dönüştürme çabalarının olduğuna dikkati çeken Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'in uygulamalarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Iştiyye, Filistin devleti kuruluncaya kadar İsrail'e karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.