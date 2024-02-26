Filistin Başbakanı istifa etti!

Filistin'in Başbakanı Muhammed Iştiyye, haftalık toplantıda istifa ettiğini duyurdu.

Filistin Başbakanı istifa etti!
Editör: Yağmur Biçen
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Batı Şeria'da hükümetin haftalık olarak düzenlediği toplantıda  Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunduğunu bildiren Başbakan Iştiyye, istifa kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğine aktardı.

Iştiyye, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler bağlamında gelecek dönemde hükümet düzeyinde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Filistin yönetimini idari bir araca dönüştürme çabalarının olduğuna dikkati çeken Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'in uygulamalarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Iştiyye, Filistin devleti kuruluncaya kadar İsrail'e karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# filistin # israil # istifa
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