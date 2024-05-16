Filistin güçleri kahramanca savaşıyor! İsrail özel kuvvetleri ve keskin nişancıları öldürüldü

İsrail ordusu Gazze’de kuzeyde Cibaliya Mülteci Kampı, orta kesimde Han Yunus ve güneyde Refah kentinde sivil hedeflere saldırmaya devam ediyor.

Filistin direnişi ise İsrail birliklerine ağır kayıplar verdiriyor. Kassam Tugayları Cibaliya Mülteci Kampı’na saldıran İsrail askerlerinden 12’sini öldürdü. Hamas’tan yapılan açıklamada İsrail askerlerinin öldürüldüğü çatışmada çok sayıda İsrail zırhlısının da hedef alındığı belirtildi.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yine Cibaliya’da İsrail ordusuna ait 12 aracı hedef aldı. Bir grup İsrail askerinin üzerine insansız hava aracıyla anti-personel füze atan Filistinli gruplar, bir eve sızmaya çalışan İsrail özel kuvvetlerini de patlayıcı ile etkisiz hale getirdi. Ayrıca 3 İsrail askeri de keskin nişancılar tarafından öldürüldü.

İsrail ordusu ise Cibaliya Mülteci Kampı'nda 5 İsrail askerinin dost ateşiyle öldüğünü açıkladı. Açıklamada son 24 saat içinde 23 İsrailli askerin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan Hizbullah’ı ise Lübnan sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki İsrail’in Eilane Askeri Hava Üssü’nü hedef aldı.

SAHADAKİ BAŞARISIZLIK SAVAŞ KABİNESİNDE TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

İsrail ordusunun Gazze’de verdiği ağır kayıplar nedeniyle İsrail Savaş Kabinesi’nde kriz yaşanıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant arasındaki ayrışma derinleşirken, kabine üyeleri de tartışmaya dahil oldu.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Netanyahu'ya meydan okuyan Gallant'a desteğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Netanyahu’yu Gazze’nin idaresi konusunda plan geliştirmemekle eleştirmişti.