Filistin İçin Diplomasi Trafiği

İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarını durdurmak için diplomasi trafiği yoğunlaştı.



Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin İsrail ile Filistin arasında şiddetlenen çatışma konusunda acil adım atması gerektiğini vurguladı. Hem Çin hem de Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi iki ülke.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" dedi. Guterres, "İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için acil ve engelsiz erişim sağlamalı." ifadelerini kullandı.



Arap Birliği ile Afrika Birliği de Gazze için ortak açıklama yaptı. Açıklamada "insani koridor açılmalı, toplu cezalandırma kabul edilemez." denildi.



Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durması ve acil insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Devlet Başkanı Maduro'dan Filistin'e "Koşulsuz" Destek

Abbas' bir yandan diplomatik temaslarını da sürdürüyor. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü. Venezuela'nın Filistin davasına olan bağlılığını vurgulayan Maduro, bu hedeflere ulaşılması için Filistin yönetiminin "koşulsuz" desteklendiğini belirtti.

Türkiye ve Çin Filistin İçin Birlik Oldu

Gazze'ye acil olarak insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin de telefon trafiği yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da çok sayıda mevkidaşıyla temasta bulundu.



Bu görüşmelerden biri de Çinli mevkidaşı Vang Yi ile yaptığı görüşmeydi. Türk ve Çin Dışişleri Bakanları, Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılması ve iki devletli kalıcı çözümün hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldı.

İsrail'e Tepkiler Büyüyor

İnsan haklarını ihlal eden ve saldırılarını sürdüren İsrail'e tepkiler de büyüyor... Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro "İsrail ile dış ilişkileri askıya aldığını" duyurdu. Gazze'ye insani yardım gönderileceğini ilan etti. Tunus'tan da "saldırganlığı derhal durdurun" çağrısı yapıldı.



Venezuela'dan Tunus'a kadar çok sayıda ülke Filistin'e yardım gönderdi. Ancak yardımlar İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'ne ulaşamıyor. İnsani yardımlar Refah Sınır Kapısı'nda bekliyor.



İsrail'e Gazze'de kullanması için mühimmat gönderen ABD Başkanı Joe Biden'dan da Gazze'deki siviller için açıklama geldi. Biden, insani koridor oluşturulmasını desteklediklerini söyledi.



İsrail'in mezalimi karşısında Batı'dan da aykırı sesler gelmeye başladı.



İspanya Sosyal Haklar Bakanı görevini vekaleten yürüten Ione Belarra, İsrail'in Gazze'de "planlı bir soykırım yürüttüğünü" belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğini söyledi.