Filistin Sağlık Bakanlığı raporu: Gazze’de son 24 saatte büyük kayıp

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son verileri açıkladı.

Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 83 Filistinli hayatını kaybederken, 216 kişi yaralandı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde yürüttüğü yoğun saldırılarda toplam ölü sayısı 65 bin 502’ye, yaralı sayısı ise 167 bin 376’ya yükseldi.