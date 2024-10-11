Florida'yı yerle bir eden Milton Kasırgası: Can kaybı artıyor

ABD'nin Florida eyaletinde karaya çıkan Milton Kasırgası'nın bilançosu ağırlaşıyor, can kaybı 10’a yükseldi. Florida Valisi Ron DeSantis, kasırganın karaya ulaştığı gün eyalet genelinde 19 hortumun tespit edildiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Florida'yı yerle bir eden Milton Kasırgası: Can kaybı artıyor
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Kategori 3 seviyesinde karaya ulaşan Milton Kasırgası'nın etkisiyle meydana gelen hortumlar, Florida'nın birçok bölgesinde yıkıma neden oldu. ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, hortumlar nedeniyle en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Florida'nın doğu kıyısındaki St. Lucie County'deki yaşlıların bulunduğu Spanish Lakes Communities bölgesinde yaşanan hortumlar, en az 5 kişinin ölümüne yol açtı. Florida Valisi DeSantis, eyaletin "en kötü senaryodan" kurtulduğunu belirtirken, hasarın yine de önemli olduğunu vurguladı. DeSantis, kasırganın etkisiyle Florida genelinde 19 hortumun kesin olarak kaydedildiğini ekledi. Gün boyunca toplamda 45 hortumun oluştuğu bildirildi.

 Elektrik kesintilerini izleyen PowerOutage.us'a göre Florida'da 3 milyondan fazla ev ve işyeri elektrik hizmetinden yoksun kaldı. Tampa bölgesinde kasırga, ağaçları devirdi, yolları kapattı ve elektrik hatlarına zarar verdi. Tampa Belediye Başkanı Jane Castor, bazı mahallelerin sular altında kaldığını ve hasarın boyutunun henüz tam olarak belirlenemediğini açıkladı.

Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Acil durum ekipleri, kasırganın vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 42 operasyon sonucunda 48 kişi kurtarılırken, Tampa Polis Şefi Lee Bercaw, gece boyunca birçok yardım çağrısına yanıt verdiklerini belirtti. Bir ağacın evin üzerine devrilmesinden sonra 15 kişi kurtarıldı.

Milyarlarca Dolarlık Zarar Bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden, kasırganın ardından Florida'daki yerel yetkililerle iletişim kurarak federal desteğin sağlanacağını taahhüt etti. Federal Havacılık İdaresi, Tampa, Palm Beach ve St. Pete-Clearwater havaalanlarının acil uçuşlar dışında kapalı kaldığını bildirdi. Kara ve hava ulaşımı kasırganın etkisiyle durma noktasına gelirken, Milton Kasırgası'nın neden olduğu hasarın milyarlarca doları bulabileceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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