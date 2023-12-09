Foreign Affairs: İsrail Hamas'ı yok edemez

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Filistinliler üzerinde uyguladığı insanlık dışı katliam harekâtı, tüm dünya kamuoyundan tepki almaya devam ediyor.

Batılı ülkeler dahil olmak üzere Londra'dan Cakarta'ya dünyanın hemen her bölgesinde Filistinlilerle dayanışma halindeki halkların tepkisi çığ gibi büyüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dış politikasına yön veren CFR (DIş İlişkiler Konseyi) yayın organı Foreign Affairs'te Robert A. Pape imzasını taşıyan makalede, İsrail'in soykırıma varan saldırılarının Hamas'ı yenemeyeceği vurgulandı.

'İsrail Başarısızlığa Mahkum'

6 bini aşkın çocuk ve 5 bini aşkın kadının yaşamını kaybettiği saldırılardaki hedefin 'bölgenin tüm nüfusunu Mısır'a göndermek' olabileceği ifade edilse de, 'İsrail'in stratejik düzlemde başarısızlığa mahkum olacağı' kaydedildi.

'Tel Aviv Hava Gücüne Aşırı Güvendi'

Öte yandan makalede, İsrail'in hava gücüne aşırı güvenerek hata yaptığı ve bunun yerine Hamas yöneticilerine karşı 'suikast' eylemleri yoluna gidilmesi halinde daha başarılı olunabileceği ifade edildi:

İsrail, hava gücünün zorlayıcı büyüsüne aşırı güvenerek hata yapan ilk ülke değil. Tarih, sivil bölgelerin geniş çaplı bombalanmasının neredeyse hiçbir zaman amacına ulaşmadığını gösteriyor. İsrail bu dersleri dikkate alsaydı ve 7 Ekim saldırısına , seçtiği gelişigüzel bombalama kampanyası yerine Hamas liderlerine ve savaşçılarına yönelik cerrahi saldırılarla karşılık verseydi daha iyi durumda olurdu...Hamas'ı kalıcı bir yenilgiye uğratmanın tek yolu, liderlerine ve savaşçılarına saldırarak onları çevredeki halktan ayırmaktır.

İtiraf: ABD Denedi Ama Başarılı Olamadı

Robert A. Pape, yazısında alternatif çözümün Filistinliler ve Hamas'ı birbirinden uzaklaştıracak siyasi bir yaklaşımdan bahsediyor. Bombardımanların ise, hedeflenen Gazze halkı üzerinde kendi hükümetlerine yönelik bir ayaklanmaya yol açmayacağı değerlendirmesinde bulunuldu:

Aslında tarihte hiçbir zaman bir bombalama kampanyası hedeflenen halkın kendi hükümetine karşı isyan etmesine neden olmamıştır. ABD bu taktiği defalarca denedi ama sonuç alamadı. Kore Savaşı sırasında Kuzey Kore'deki elektrik üretiminin yüzde 90'ını yok etti. Vietnam Savaşı'nda Kuzey Vietnam'daki gücün neredeyse tamamını yok etti. Körfez Savaşı'nda ise ABD'nin hava saldırıları Irak'taki elektrik üretiminin yüzde 90'ını kesintiye uğrattı. Ancak bu vakaların hiçbirinde nüfus artmadı.

Hamas'ın Propaganda Gücü Durdurulamıyor

Makalede dikkat çeken bir başka nokta ise, Hamas'ın dünya kamuoyunu etkileyen propaganda gücüne yönelik. Öyle ki, Hamas'ın videolarının 620 binden fazla aboneye sahip Telegram kanalı üzerinden tüm dünyaya servis edildiği belirtiliyor:

Chicago Üniversitesi Güvenlik ve Tehdit Projesi'nin (benim yönettiğim) hesabına göre , Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları bu kanal aracılığıyla 11 Ekim'den 22 Kasım'a kadar her hafta 200'e yakın video ve poster dağıttı.

Yazar, ayrıca kalıcı bir çözüm olarak iki devletli bir yaklaşım olacağının ve bunun Hamas'ın etkisini de zayıflatacağını öne sürdü.

Kaynak: Foreign Affairs