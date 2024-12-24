François Bayrou’dan dikkat çeken kabine atamaları

Fransa’da 13 Aralık’ta Başbakan olarak atanan François Bayrou, yeni hükümeti kurduğunu duyurdu. Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, Demokrat Hareket (MoDem) Partisi lideri Bayrou’nun 10 gün süren siyasi müzakerelerin ardından kabinesini oluşturduğunu açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
François Bayrou’dan dikkat çeken kabine atamaları
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Bayrou’nun kabinesinde dikkat çeken isimler arasında eski Başbakan Elisabeth Borne’un Eğitim Bakanlığı, bir diğer eski Başbakan Manuel Valls’in ise Denizaşırı Topraklar Bakanlığı görevine getirilmesi yer aldı. Kabinedeki diğer önemli değişiklikler şöyle: Eric Lombard Maliye Bakanı, Gerald Darmanin Adalet Bakanı, Catherine Vautrin Sağlık Bakanı, Laurent Marcangeli Kamu Hizmeti Bakanı, Annie Genevard Tarım Bakanı, Marie Barsacq Spor ve Gençlik Bakanı, François Rebsamen ise Çevre Bakanı olarak atandı.

Kabinenin diğer kritik isimleri görevlerini korudu. Savunma Bakanı Sebastian Lecornu, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ve Kültür Bakanı Rachida Dati yeni hükümette de yer aldı.

François Bayrou'nun liderliğinde oluşturulan bu kabine, Fransa'nın merkez sağ politikalarının yeni dönemine yön verecek.

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