Fransa Cumhurbaşkanı Macron, PKK/YPG'ye desteğini ilan etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, PKK/YPG’ye açıktan destek verdi. Fransız Cumhurbaşkanı, “Suriyeli Kürt savaşçılara sadık kalmaya devam edeceğiz” dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, PKK/YPG'ye desteğini ilan etti
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Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’deki PKK/YPG’yi desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Elysee Sarayı'nda Fransa büyükelçilerine yaptığı konuşmada Macron, Suriye’deki terör örgütü PKK'ya desteğini açıkça ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, ”Suriyeli Kürt savaşçılara sadık kalmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Macron ayrıca, Suriye’de ülkenin etnik, siyasi ve mezhepsel çeşitliliğini yansıtan "özgür, egemen ve saygın" devlet inşasına yönelik geçiş sürecini destekleyeceklerini kaydetti.

İran hakkında da konuşan Macron, Tahran’ın Batı Asya’daki temel güvenlik sorunu olduğunu iddia etti.

Macron’un bu açıklamasından önce Şam’a giderek Ahmet Şera ile görüşen Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, PKK/YPG için siyasi sürecin başlatılmasını istemiş ve terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile telefonda konuşmuştu.

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