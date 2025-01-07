Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden hipersonik balistik füze

Kuzey Kore, dün yeni bir tip orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini duyurarak denemenin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Mert Sagit Mert Sagit
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden hipersonik balistik füze
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, füze denemelerini bizzat takip etti.

Kim, dünyada sadece birkaç ülkenin böyle bir silah sistemine sahip olabileceğini savundu.

Hipersonik füzenin, "Pasifik bölgesindeki tüm rakiplere karşı kullanılabileceğini" kaydeden Kim, füze denemesinin "savunma" amaçlı yapıldığını ifade etti.

KCNA'nın haberinde, motor gövdesinde karbon fiberin yeni bir bileşeni kullanılan yeni tip orta menzilli hipersonik balistik füzenin test atışlarının başarıyla tamamlandığı ileri sürüldü.

Güney Kore, dün Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde hipersonik olduğu değerlendirilen füze fırlattığını bildirmiş, füzenin yaklaşık 1100 kilometre uçtuktan sonra suya düştüğünü açıklamıştı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin en son 5 Kasım 2024'te Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2024'te katı yakıtla çalışan yeni orta menzilli hipersonik füzenin test atışını yerinde denetlemişti.​​​

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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