Fransa ve Almanya'dan, Suriye'de kritik temaslar

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Beşşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye ilk resmi ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Barrot ile Baerbock, ziyaretleri kapsamında, Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Barrot ve Baerbock'un Suriye ziyaretini Avrupa Birliği (AB) adına yaptığını duyurmuştu.

Şara ile görüşmeleri öncesinde Bakan Barrot, Şam'daki Fransız Büyükelçiliğini ziyaret etmiş, ardından Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulunmuştu. Barrot, Şam'da sivil toplum temsilcileriyle de bir araya gelmişti.