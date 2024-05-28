Fransa'da bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi

Fransa'nın Lyon şehrinde, bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi. Caminin duvarlarına hakaret içerikli ifadeler yazıldı.

Fransa'da bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi
Fransa'da bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi
Editör: Uğur Çam

Fransa'nın Lyon şehrinde bir cami, ırkçı saldırıların hedefi oldu. BFMTV'nin haberinde yer alan bilgilere göre, Lyon'un en eski camisi olan Croix-Rousse Mahallesi'ndeki Koba Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi. Saldırı, caminin duvarına hakaret içerikli yazılar yazılması şeklinde yapıldı. Caminin duvarına İslam karşıtı ifadeler de yazıldı. 

Fransa İslam Konseyi (CFCM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, camiye yapılan ırkçı saldırıyı "en şiddetli" şekilde kınadı.

Cami cemaati ve yöneticileri ile dayanışma mesajı veren CFCM, Fransa'daki tüm camilerden benzeri "nefret saldırılarına" karşı ihtiyatlı olmasını istedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# fransa # ırkçı saldırı # cami
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