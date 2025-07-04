Fransa'da "Incel" terör saldırısı planı: 18 yaşındaki genç tutuklandı

Fransa'da ilk kez, "incel" ideolojisi bağlantılı bir terör saldırısı planladığı iddiasıyla 18 yaşındaki bir genç hakkında dava açıldı. Saint-Etienne kentinde gözaltına alınan Timoty G., kadınlara yönelik bıçaklı saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle tutuklandı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Fransa'da "Incel" terör saldırısı planı: 18 yaşındaki genç tutuklandı
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Fransız adalet sistemi, ilk kez kadın düşmanı “incel” ideolojisi kapsamında bir kişiyi terör suçlamasıyla yargılamaya hazırlanıyor. Saint-Etienne’de gözaltına alınan 18 yaşındaki lise öğrencisi Timoty G., kadınlara yönelik bıçaklı saldırı planladığı iddiasıyla tutuklandı.

Genç, 1 Temmuz’da Paris’te hâkim karşısına çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderildi. İç Güvenlik Genel Müdürlüğü’ne (DGSI) bağlı terörle mücadele birimleri, Timoty G.’yi geçen hafta okulunun yakınlarında yakaladı. Üzerinde yapılan aramada iki bıçak bulundu.

FRANSA’DA “İNCEL” TEMELLİ İLK TERÖR DAVASI

Timoty G.’nin sosyal medyada “maskülenist” olarak tanımlanan hesapları takip ettiği ve “incel” ideolojisini benimsediği ortaya çıktı. TikTok gibi platformlarda kadın düşmanı içeriklerle sık sık etkileşimde bulunduğu belirtildi. Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (PNAT), bu dosyanın Fransa’da “incel” temelli ilk terör davası olduğunu duyurdu.

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Kuzey Amerika kökenli “incel” hareketi, cinsel olarak reddedildiğini düşünen erkeklerin kadınlara ve toplumsal değişimlere karşı geliştirdiği nefret içerikleriyle tanınıyor. Bu ideoloji, Andrew Tate gibi bazı figürler tarafından da destekleniyor. Netflix’in yeni dizisi Adolescence de genç erkekler arasında yayılan bu toksik kültürü ele almıştı.

Timoty G.’nin avukatı Maria Snitsar ise müvekkilinin bir “terörist” olmadığını, aksine “acı çeken bir genç” olduğunu söyledi. Snitsar, olayın psikolojik boyutlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti ve soruşturmanın ilerlemesiyle Timoty G.’nin kişiliği hakkında daha net bilgi edinileceğini ifade etti.

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