Roma'da art arda patlamalar yaşandı: Yaralılar var

İtalya’nın başkenti Roma’da sabah saatlerinde bir gaz deposunda meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Patlama sonucu en az 21 kişi yaralanırken, çevredeki birçok bina hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Roma'da art arda patlamalar yaşandı: Yaralılar var
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ROMA’DA ART ARDA PATLAMALAR: 21 YARALI

İtalya'nın başkenti Roma’da, Villa De Santis bölgesinde sabah saatlerinde bir gaz deposunda art arda patlamalar meydana geldi. İlk patlamayla birlikte yoğun gaz kokusu çevreye yayılırken, kısa sürede yangın çıktı. Bölge henüz toparlanamadan ikinci bir patlama daha yaşandı.

Peş peşe gelen patlamalar büyük panik yaratırken, birçok kişi evlerini terk ederek sokaklara döküldü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yangına müdahale ederken en az 21 yaralıya ilk yardım uyguladı. Çevredeki binalarda hasar oluştuğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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