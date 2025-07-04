Roma'da art arda patlamalar yaşandı: Yaralılar var

ROMA’DA ART ARDA PATLAMALAR: 21 YARALI

İtalya'nın başkenti Roma’da, Villa De Santis bölgesinde sabah saatlerinde bir gaz deposunda art arda patlamalar meydana geldi. İlk patlamayla birlikte yoğun gaz kokusu çevreye yayılırken, kısa sürede yangın çıktı. Bölge henüz toparlanamadan ikinci bir patlama daha yaşandı.

Peş peşe gelen patlamalar büyük panik yaratırken, birçok kişi evlerini terk ederek sokaklara döküldü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yangına müdahale ederken en az 21 yaralıya ilk yardım uyguladı. Çevredeki binalarda hasar oluştuğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.