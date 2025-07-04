Valilik duyurdu: 60 saniye boyunca siren çalacak

KOCAELİ’DE SİREN TESTİ YAPILACAK: "PANİK YAPMAYIN" UYARISI

AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle yürütülen İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi kapsamında, Kocaeli’de bugün saat 15.00’te test yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde çalacak sirenler 60 saniye sürecek. Test sırasında “Dikkat dikkat, ilimizde kurulan ikaz ve alarm sisteminin test yayınıdır. Lütfen panik yapmayınız.” anonsu yapılacak.

Uygulamanın, düşman hava saldırısı, radyoaktif serpinti gibi tehlikelere karşı erken uyarı sistemlerini kapsadığı belirtildi. Valilik, vatandaşların test sırasında endişeye kapılmaması ve gerekli hassasiyeti göstermesi çağrısında bulundu.



