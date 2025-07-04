Valilik duyurdu: 60 saniye boyunca siren çalacak

Kocaeli Valiliği, kent genelinde bugün ikaz ve alarm sistemi testi yapılacağını duyurdu. Test kapsamında 60 saniye boyunca siren sesi duyulacak. Valilik, vatandaşların bu süre zarfında endişeye kapılmaması gerektiğini belirtti.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Valilik duyurdu: 60 saniye boyunca siren çalacak
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KOCAELİ’DE SİREN TESTİ YAPILACAK: "PANİK YAPMAYIN" UYARISI

AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle yürütülen İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi kapsamında, Kocaeli’de bugün saat 15.00’te test yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde çalacak sirenler 60 saniye sürecek. Test sırasında “Dikkat dikkat, ilimizde kurulan ikaz ve alarm sisteminin test yayınıdır. Lütfen panik yapmayınız.” anonsu yapılacak.

Uygulamanın, düşman hava saldırısı, radyoaktif serpinti gibi tehlikelere karşı erken uyarı sistemlerini kapsadığı belirtildi. Valilik, vatandaşların test sırasında endişeye kapılmaması ve gerekli hassasiyeti göstermesi çağrısında bulundu.

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