Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft'in başkan yardımcısı Andrey Badalov pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Transneft Başkan Yardımcısı Andrey Badalov, Moskova’daki evinin önünde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft'in başkan yardımcısı Andrey Badalov pencereden düşerek hayatını kaybetti.
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Rus haber ajansı TASS’ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Transneft’in Başkan Yardımcısı Andrey Badalov’un cansız bedeni bu sabah Moskova’da yaşadığı binanın önünde bulundu.

İlk belirlemelere göre Badalov’un pencereden düşerek hayatını kaybettiği aktarılırken, sağlık sorunları yaşadığına da dikkat çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

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