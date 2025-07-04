Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft'in başkan yardımcısı Andrey Badalov pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Rus haber ajansı TASS’ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Transneft’in Başkan Yardımcısı Andrey Badalov’un cansız bedeni bu sabah Moskova’da yaşadığı binanın önünde bulundu.

İlk belirlemelere göre Badalov’un pencereden düşerek hayatını kaybettiği aktarılırken, sağlık sorunları yaşadığına da dikkat çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, intihar ihtimali üzerinde duruluyor.