Fransa’da Macron karşıtı protestolar tırmanıyor! Yeni kabineye tepki yağıyor

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik tepkiler artıyor. Macron’un başbakanlık görevine atadığı Michel Barnier, yeni kabinesini duyurdu. Muhalefet partileri bu yeni kabineye sert tepki gösterirken, ülkenin birçok şehrinde Macron karşıtı protestolar gerçekleştirildi.

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Fransa’da Macron karşıtı protestolar tırmanıyor! Yeni kabineye tepki yağıyor
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Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik tepkiler artıyor. Macron’un başbakanlık görevine atadığı Michel Barnier, yeni kabinesini duyurdu. Muhalefet partileri bu yeni kabineye sert tepki gösterirken, ülkenin birçok şehrinde Macron karşıtı protestolar gerçekleştirildi.

Macron, seçimlerde birinci olan Yeni Halk Cephesi'nin başbakan adayını görevlendirmek yerine Michel Barnier'e hükümeti kurma yetkisi verdi. Barnier'in açıkladığı yeni kabineye ilişkin tepkiler gecikmedi.

Sol ittifak Yeni Halk Cephesi’nin başbakan adayı Lucie Castets, "Uzlaşı hükümeti bekliyorduk ancak karşımızda sert sağ politikalarla dolu bir hükümet var." açıklamasını yaptı. Ulusal Birlik lideri Jordan Bardella ise Macron'un destekçilerinin yeniden iktidara taşındığını belirterek, "Bu hükümetin uzun vadede bir geleceği yok." dedi.

Macron'a yönelik eleştiriler yalnızca muhalefetle sınırlı kalmadı, Fransız halkı da Cumhurbaşkanı'na karşı sokaklara döküldü. Paris ve Lyon başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinde geniş çaplı protestolar düzenlendi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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