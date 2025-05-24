Fransa’nın güneyinde elektrik krizi: Cannes film festivali de etkilendi

Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Alpes-Maritimes vilayetinde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanıyor. Cannes ve çevresindeki kentleri etkileyen kesinti, 160 bin haneye elektrik verilememesine yol açtı. Vilayet valiliği ve Fransız elektrik iletim şebekesi RTE tarafından yapılan açıklamalarda, ekiplerin arızayı gidermek için yoğun şekilde çalıştığı belirtildi.

KESİNTİNİN NEDENİ: DİREK DEVRİLDİ, TRAFO YANDI

Fransız basınında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde yüksek gerilim hattına ait bir elektrik direğinin devrilmesi kesintinin başlıca nedeni olarak gösteriliyor. Ayrıca, dün gece Cannes çevresindeki bir elektrik trafosunda çıkan yangın, şebekedeki güç dengesinin zayıflamasına neden oldu.

CANNES FİLM FESTİVALİ DE KESİNTİDEN NASİBİNİ ALDI

Her yıl dünya sinemasının kalbinin attığı Cannes’da düzenlenen 78. Cannes Film Festivali de elektrik kesintisinden etkilendi. Festival kapsamında gösterimi yapılan "Sirat" adlı film, kesinti nedeniyle yarıda kesilmek zorunda kaldı. Yetkililer, bu akşam düzenlenecek kapanış töreninin jeneratör desteğiyle kesintisiz yapılacağını duyurdu.

Alpes-Maritimes bölgesindeki birçok kentte yerel saatle 10.00’dan bu yana trafik lambalarının çalışmaması, şehir içi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yetkililer, vatandaşları seyahatlerinde daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.