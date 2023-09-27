Fransız Büyükelçi Nijer’i Terk Etti! Sırada Fransız Askerleri Var

Fransız diplomatlar, Batı boyunduruğuna karşı koyan Nijer’den kaçtı. Ülkeyi, terk etmesi için süre verilen Fransa’nın Niamey Büyükelçisi ülkeden ayrıldı. Ülkedeki 1500 Fransız askerinin de yakında ülkeden çıkması bekleniyor.

Fransız Büyükelçi Nijer’i Terk Etti! Sırada Fransız Askerleri Var


Mali, Burkina Faso ve Nijer… Milletleşme yolunda ülkelerinin geleceğini Afrika’nın geleceği ile birleştirdiler. Direndiler ve kazandılar. Fransa, Mali ve Burkina Faso’da olduğu gibi Nijer’deki büyükelçisini de çekmek zorunda kaldı.

Nijer yönetiminin, Fransa Büyükelçisine Nijer’i terk etmesi için verdiği süre doldu. Ancak Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte Nijer'den ayrılmadı. Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığı kaldırıldı. Nijer halkı büyükelçilik binasını kuşattı.

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Bir ay süren kararlı kuşatma sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pes etti. Büyükelçiyi geri çağırdı. Macron’un açıklamasından sonra Büyükelçi Itte büyükelçilik binasını boşalttı. Çad'ın başkenti Encemine'ye gitmek üzere Nijer'in başkenti Niamey'de uçağa bindi.

Şimdi gözler ülkedeki 1500 Fransız askerine çevrildi. Macron askerlerin de ülkeden çıkacağını söylemişti. Fransa’nın askerlerinin tamamını yıl sonuna kadar Nijer'den taşıması planlanıyor. Ancak Nijer yönetimi askerlerin ülkeyi bir an önce terk etmesini istiyor.

# Nijer # fransa
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