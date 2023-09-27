Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Müjde Diye Sunduğu Açıklamaya Öğrencilerden Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu habere kimi üniversiteden mezun olup iş bulamadığı, kimi de yurt ve harç paralarını ödeyemediği için tepkili. Gençler sadaka değil sorunlarına çözüm istiyor.

Öğrenciler İse Müjde Diye Duyurulan Habere Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakan Kurulu'nda üniversitede örgün okuyan öğrencilere 9 bin 500 liraya kadar olan telefon ve bilgisayarlarda 5 bin 500 liralık bir indirim uygulayacağını açıkladı.

Telefon ve bilgisayardan daha önemli ihtiyaçlarının olduğunu belirten öğrenciler, sadaka istemediğini, yurt, harç parası gibi temel sorunlarla ilgili adımlar atılmasını istedi.

Diğer yandan Erdoğan, evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz krediye dair de yeni açıklama yaptı. Ancak seçim döneminde evlenecek herkese kredi imkanı vaadi verilirken, yeni açıklamada banka kurulumu ve ödemenin pilot bölgelerden başlanması genç çiftleri hayal kırıklığına uğrattı.