İşçiler Hakları İçin Eylem Başlattı

Kocaeli Gebze'de Corning fiberoptik fabrikasında çalışan işçiler hakkını alamadı. Lastik İş sendikasına bağlı emekçiler 77 gündür grevde.



Lastik İş sendikası yüzde 120 zam talebinde bulundu ancak işveren yüzde 60'da diretti. İşçiler haksızlık karşısında sessiz kalmadı.



Gebze Sendikalar Birliği adına Birleşik Metal İş Gebze 2 nolu Şube Başkanı Necmettin Aydın fabrika önünde açıklama yaptı.



İşçileri yalnız bırakmayan Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Üyesi Melih Yılmaz mücadeleyi kazanmak için birlik vurgusu yaptı.



