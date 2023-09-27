Benzine İndirim Geldi

Benzin 40 liraya dayanırken indirim haberi geldi. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 90 kuruş indirim yapıldı.



İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin ortalama litre fiyatı 36 lira 66 kuruş, Ankara'da 37 lira 25 kuruş, İzmir'de 37 lira 37 kuruş, Adana'da 37 lira 70 kuruş, Bursa'da 37 lira 30 kuruş, Antalya'da 37 lira 88 kuruş oldu. Motorinde ise bugün bir değişikliğe gidilmedi.