Artan inşaat maliyetleri, yükselen otomobil fiyatları... Dar ve orta gelirli için gün geçtikçe hayal olan bu yatırımlar finansman desteği ile ulaşılabilir hale geliyor. Yarım asırdır sektörde faaliyet gösteren, Sinpaş GYO bünyesinde, 2021 yılında kurulan Yapı Tasarruf Sandığı ile, her gelir grubuna uygun faizsiz finansmana ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Dar ve Orta Gelirliye Ev ve Araç İmkanı

Konut veya araç alma planlarını erteleyen herkes, kendine uygun şartlarla sisteme dahil olma imkanına Sinpaş güvencesiyle sahip oluyor. Türkiye'nin 33 İlinde 52 şubesi bulunan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, Çekilişli ve Serbest Planlı Tasarruf modelleri ile dileyen dilediği konut veya araca sahip olma imkanı buluyor. Faizsiz tasarruf sistemiyle, faizssiz 20 aydan 120 aya varan taksit imkanlarıyla ev ya da araç almak isteyenlere fırsat sunuluyor.