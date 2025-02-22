Fransız Le Point Dergisi'nden dikkat çeken kapak

Fransız Le Point Dergisi, 2025 yılına damga vurması beklenen dünya liderlerini kapağına taşıdığı özel bir sayı yayımladı.

Fransız Le Point Dergisi'nden dikkat çeken kapak
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Fransız Le Point dergisi, “2025 – Yeni Dünya Düzeni” başlıklı özel sayısında, "dünya siyasetinde belirleyici rol" oynayacak 4 lideri kapağına taşıdı. Derginin kapağında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

Fransa’nın saygın yayınlarından Le Point, 2025 yılına damga vurması beklenen dünya liderlerini kapağına taşıdığı özel bir sayı yayımladı. Dergi, küresel siyasetin geleceğinde belirleyici olacağını vurguladığı 4 liderarasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da gösterdi.

Kapakta yer alan diğer liderler şunlar oldu:

  • ABD Başkanı Donald Trump,
  • Çin Devlet Başkanı Şi Cinping,
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Putin erdoğan donald trump Xi Jinping
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