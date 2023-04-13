Fransız vekiller PKK'lı teröristleri ağırladı

Fransa, terör örgütü PKK/YPG'ye sahip çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanıp, sözde onur madalyası verilmesinin ardından iktidardaki Renaissance Partisi milletvekilleri, PKK/YPG elebaşları ile bir araya geldi. Skandal görüşmeye ilişkin fotoğrafı Fransız vekil Sarah Tanzilli sosyal medya hesabından paylaştı, teröristlerle yapılan toplantıya ilişkin bilgi verdi.