Fuat Oktay'dan önemli görüşme! Türkiye-Moğolistan işbirliği güçleniyor

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın Moğolistan Ulusal Meclisi heyetiyle görüşmesinde, iki ülke arasında uçuşların karşılıklı artırılması, İpek Yolu ve Orta Koridor’un canlandırılması için kara ve demir yolu ağlarının geliştirilmesi konularında ortak çalışma yapılması kararı alındı.

TÜRKİYE- MOĞOLİSTAN KARA VE DEMİRYOLU ÇALIŞMASI YAPACAK

Alınan bilgiye göre, Oktay'ın bugün Moğolistan Ulusal Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Daimi Komisyonu Başkanı Byambasuren Enkh-Amgalan ve komisyon üyesi Moğol milletvekilleriyle Meclis'te yaptığı görüşmede, parlamentolararası ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

FETÖ İLE ORTAK MÜCADELE VURGUSU

İkili ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi ve her alanda geliştirilmesi, Türk Hava Yolları ve MIAT’ın uçuşlarının karşılıklı artırılması, kargo uçuşlarının artırılması, İpek Yolu ve Orta Koridor’un canlandırılması için kara ve demir yolu ağlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda birlikte çalışılması kararı alınan görüşmede, turizm alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, tarım ve hayvancılık alanında işbirliği yapılması konuları da ele alındı. Görüşmede ayrıca, FETÖ ile mücadelede de ortak kanı oluştu.