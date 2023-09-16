G77+Çin Zirvesi Küba'da başladı!

Küba'nın başkenti Havana tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. G77+Çin Zirvesi Havana'da başladı. Açılış konuşmasını yapan Küba Devlet Başkanı Canel (KANEL), kuzeyin her zaman dünyayı kendi çıkarına göre yönlendirdiğini ifade etti. Canel, artık oyunun kurallarının değişmesi gerektiğini söyledi.

G77+Çin Zirvesi Küba'da başladı!
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G77+ Çin Zirvesi Cuma günü Küba'nın başkenti Havana'da başladı. Küba Devlet Başkanı Canel'in (KANEL) ev sahipliğinde Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenen toplantı, 100'den fazla ülkeden delegasyonu bir araya getirdi.

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G77+ÇİN ZİRVESİ KÜBA'DA BAŞLADI!

Zirveye Küba Devlet Başkanı Canel (KANEL), BM Genel Sekreteri Guterres ve aralarında eski devlet başkanı Raul Castro'nun da bulunduğu Küba yönetiminin üyeleri başkanlık etti.

G77+Çin Zirvesi Küba'da başladı! - Resim : 2
Küba Devlet Başkanı Canel (KANEL), açılış konuşmasında kuzeyin her zaman dünyayı kendi çıkarına göre yönlendirdiğini ifade etti. Canel, artık oyunun kurallarının değişmesi gerektiğini söyledi.

G77+Çin Zirvesi Küba'da başladı! - Resim : 3
Canel, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e küresel kalkınmaya katkıları nedeniyle teşekkür etti. Küba Devlet Başkanı, ABD'nin ülkesine yönelik yıllardır süren ekonomik ve siyasi ablukasını eleştirdi.
G77+Çin Zirvesi Küba'da başladı! - Resim : 4
Genel oturum sırasında çeşitli G77 üyesi devletlerin temsilcileri endişelerini dile getirdiler.
G77, 1964 yılında 77 ülke tarafından kuruldu. Asya, Afrika ve Latin Amerika'yı kapsayan grubun bugün 134 üyesi bulunuyor. Dünya nüfusunun yarısına sahi G77 grubu BK ülkelerinin üçte ikisini oluşturuyor.

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