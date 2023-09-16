Kim Jong-un Rusya'da

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-Un (KİM YONG UN) Rusya'da ziyareti kapsamında temaslarını sürdürdü. Putin ile görüşmesinde emperyalizme karşı Rusya'nın yanında olduklarını ifade eden Kim, Rusya'da uçak fabrikası, havalimanı ve Rus Donanma gemilerine ziyaret gerçekleştirdi.

KİM JONG-UN RUSYA'DA





Putin ile birlikte Vostoçnıy Uzay Üssü'nü ziyaret eden Kim Jong-un, Putin ile görüşmesinin ardından Komsomolsk-na-Amure kentindeki uçak fabrikalarını gezdi. Kim'e, Rusya Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov eşlik etti. Kim burada Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının imalat süreçlerini ve son montaj atölyesindeki işlemleri izledi. Kim burada savaş uçağı kokpitine de binerek uçak hakkında bilgi aldı.



Uçak fabrikasındaki ziyaretinin ardından Vladivostok şehrindeki Kneviçi Askeri Havaalanı'na gelen Kim'i burada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu karşıladı. Havaalanında Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin modern havacılık teçhizatının örnekleri Kim'e sergilendi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Rus Savunma Bakanı'nın eşliğinde Pasifik Filosu fırkateyni Mareşal Şapoşnikov'u ziyaret etti. Komutanlarca karşılanan Kim'e geminin özellikleri, üst güverte ve üst yapılarda bulunan denizaltı karşıtı silahlar, dört tüplü torpido kovanları ve denizaltı roketatar sistemleriyle ilgili bilgi verildi.



Mareşal Şapoşnikov fırkateyninin onur ziyaretçileri defterine mesaj yazan Kim'e savaş gemisinin maketi hediye edildi.